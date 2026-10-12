В шести сельских округах Жетысу предприниматели отказались продавать алкоголь
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
В Панфиловском районе области Жетысу предприниматели сразу шести сельских округов добровольно отказались от продажи алкоголя, передает BAQ.KZ со ссылкой на прокуратуру региона.
Такую меру поддержали в рамках профилактической работы «Село без алкоголя – безопасное общество».
Поводом стала статистика правонарушений, связанных с употреблением алкоголя. За восемь месяцев 2026 года в Панфиловском районе число административных нарушений выросло с 417 до 424, а уголовных – с 95 до 99.
3 сентября по инициативе районной прокуратуры был подписан меморандум о совместной работе по профилактике правонарушений и продвижению здорового образа жизни.
В прокуратуре рассчитывают, что отказ от продажи алкоголя поможет снизить число бытовых конфликтов и других правонарушений, совершаемых в состоянии опьянения.
Такая практика действует и в других районах области. На сегодняшний день предприниматели уже 25 сельских округов Жетысу отказались от реализации алкогольной продукции.
Самое читаемое
- Пожар произошел в в 12-этажном жилом комплексе Астаны
- После концерта Кайрата Нуртаса в Шымкенте за медпомощью обратились восемь человек
- Организатора концерта Кайрата Нуртаса в Шымкенте поместили в изолятор временного содержания
- 293 домов отдыха функционируют в Карагандинской области
- В Шымкенте возбудили уголовное дело после давки на концерте Кайрата Нуртаса