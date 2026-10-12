В шести сельских округах Жетысу предприниматели отказались продавать алкоголь

В Панфиловском районе области Жетысу предприниматели сразу шести сельских округов добровольно отказались от продажи алкоголя, передает BAQ.KZ со ссылкой на прокуратуру региона.

Такую меру поддержали в рамках профилактической работы «Село без алкоголя – безопасное общество».

Поводом стала статистика правонарушений, связанных с употреблением алкоголя. За восемь месяцев 2026 года в Панфиловском районе число административных нарушений выросло с 417 до 424, а уголовных – с 95 до 99.

3 сентября по инициативе районной прокуратуры был подписан меморандум о совместной работе по профилактике правонарушений и продвижению здорового образа жизни.

В прокуратуре рассчитывают, что отказ от продажи алкоголя поможет снизить число бытовых конфликтов и других правонарушений, совершаемых в состоянии опьянения.

Такая практика действует и в других районах области. На сегодняшний день предприниматели уже 25 сельских округов Жетысу отказались от реализации алкогольной продукции.