В Шетском районе Карагандинской области приступили к решению многолетней проблемы с изношенной электросетью, которая более 20 лет находилась в управлении компании "Шет-Энерго". Из-за отсутствия инвестиций в ремонт и модернизацию износ сетей превысил 90%, что приводило к постоянным перебоям с электричеством и жалобам жителей, передаёт BAQ.KZ.

В настоящее время за счёт бюджетных средств ведутся ремонтно-восстановительные работы на подстанциях и линиях электропередачи. Имущество и земельные участки ТОО "Шет-Энерго" переданы в ведение Отдела ЖКХ, транспорта и автомобильных дорог Шетского района. Собственник получил компенсацию по результатам независимой оценки.

Заместитель акима района Каиргали Садыков сообщил, что уже заменены 25 комплектных трансформаторных подстанций, установлены 31 разъединитель и проложено 2,5 км нового провода. Также восстановлена релейная защита на высоковольтных подстанциях, поскольку прежняя схема электроснабжения была полностью нарушена.

"Много ещё предстоит сделать, но результаты уже есть", — отметил Садыков.

Работы продолжаются, а в дальнейшем планируется передать электросети в доверительное управление на конкурсной основе для обеспечения стабильного и качественного электроснабжения населения.