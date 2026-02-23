В доме культуры «Арман» поселка Шиели прошла встреча представителей территориальной коалиции района с ветеранами боевых действий на таджикско-афганской границе, сообщает BAQ.kz со ссылкой на Kyzylorda-news.kz.

Главной темой собрания стал проект новой Конституции. В мероприятии участвовали руководитель коалиции Мурат Турабаев, а также Жибек Баймуратова, Нургуль Шалекеева, Сабитхан Досанов, Серикбай Беримбетов, Биржан Утебай и Ержан Абдешов.

В ходе встречи обсуждались ключевые положения проекта Конституции: механизмы защиты прав и свобод граждан, вопросы социальной политики, поддержание общественного согласия, а также нормы, касающиеся военнослужащих и ветеранов.

Мурат Турабаев подробно рассказал о целях предлагаемых изменений и их влиянии на правовую систему страны. Ветераны высказали свои предложения по вопросам статуса военнослужащих, медицинской реабилитации, обеспечения жильем и социальной поддержки.

В завершение встречи участники обменялись мнениями и отметили важность учета их предложений при доработке проекта Конституции.