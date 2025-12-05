Во всех образовательных учреждениях Астаны проводится комплексная работа по предупреждению травли среди учащихся, передает BAQ.KZ со ссылкой на акимат.

Меры, реализуемые в рамках городского нарратива "Закон и порядок", направлены на формирование уважительной среды, защиту прав детей и развитие культуры нулевой терпимости к буллингу.

К началу каждого учебного года школы и колледжи утверждают план профилактики буллинга. В него включаются мероприятия по повышению осведомлённости учеников, родителей и педагогов, обучающие программы, мониторинг психологического климата и оперативное реагирование на сигналы о травле. В учреждениях регулярно проводят тематические беседы, классные часы, консультации специалистов и правовые всеобучи. Педагоги повышают квалификацию на семинарах, вебинарах и мастер-классах, чтобы эффективнее работать с конфликтными ситуациями и укреплять навыки раннего выявления проблем.

Важную роль играет и взаимодействие с родительской общественностью, государственными органами и неправительственными организациями. Такая межсекторная работа помогает оперативно реагировать на жалобы и предотвращать эскалацию конфликтов. При поступлении сообщения о возможной травле информация фиксируется ответственными лицами и в течение суток доводится до руководства школы или профильного управления образования.

По словам специалистов, причины буллинга часто связаны с особенностями личности ребёнка и окружением. Дети могут становиться объектом травли из-за отличий от сверстников, недостатка навыков самозащиты или застенчивости. Замкнутость и низкая самооценка увеличивают риск, а агрессивная атмосфера и отсутствие эмоциональной поддержки усиливают давление на подростков. Эксперты отмечают, что буллинг наиболее распространён среди детей, испытывающих трудности в общении и управлении эмоциями.

Психологи напоминают, что заметить проблему можно по поведению ребёнка. На тревожные сигналы указывают изменения настроения, избегание общения, страх перед школой, непонятные травмы, внезапные психосоматические жалобы и снижение успеваемости. Частая потеря личных вещей или порча школьных принадлежностей также может быть признаком травли.

Специалисты рекомендуют родителям и педагогам проявлять мягкость и внимательность при разговоре с ребёнком, оказывать эмоциональную поддержку и незамедлительно предпринимать шаги по обеспечению его безопасности. В акимате подчёркивают, что задача школ — не только обучать, но и создавать безопасное, уважительное и благоприятное пространство для всех учащихся.