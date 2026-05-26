В школах Казахстана появится предмет по искусственному интеллекту
Речь идет об обновлении предмета "Цифровая грамотность" — в него добавят темы по AI и современным технологиям
Министр просвещения Жулдыз Сулейменова сообщила, для каких классов в этом году обновят учебники, передает корреспондент BAQ.KZ.
На брифинге в Правительстве министр отметила, что содержание образования обновляется в соответствии с нормами и ценностями новой Конституции.
"В этом году обновят учебники для 2, 3, 7, 8 и 9 классов. Эта работа ведется по плану", - сказала Жулдыз Сулейменова.
По словам министра, в настоящее время также пересматривается государственный образовательный стандарт.
Кроме того, предмету "География Казахстана" добавят два дополнительных часа.
"В его рамках будут внедрены нормы и ценности новой Конституции", - пояснила глава ведомства.
Сулейменова также сообщила, что в соответствии с поручением Президента в школьную программу будут внедряться направления, связанные с искусственным интеллектом.
По ее словам, в 1–4 классах появится направление "Искусственный интеллект и цифровая грамотность".
"Ранее уже был предмет по цифровой грамотности. Теперь в него дополнительно включат новые темы и цели обучения объемом 12 часов", - отметила министр.
Также в 5–9 классах в рамках предметов "Цифровая грамотность" и информатика будут внедрены новые темы, учебные цели и подходы к проведению контрольных работ.
