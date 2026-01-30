В школах Казахстана внедрят ИИ для мониторинга безопасности детей
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
В рамках концепции "Дети Казахстана" в организациях образования планируется поэтапное внедрение технологий искусственного интеллекта для мониторинга безопасности, передает BAQ.KZ.
Система будет выявлять потенциальные риски и автоматически передавать сигнал ответственным службам для оперативного реагирования и принятия мер по защите ребёнка.
Помимо этого, концепция предусматривает повышение цифровой грамотности детей, родителей и педагогов, а также регулирование доступа несовершеннолетних к интернету, включая ограничение его использования в ночное время. Эти меры направлены на защиту детей от вредоносного контента, киберугроз и нарушений цифровой гигиены.
Дополнительно планируется обновление законодательства в сфере защиты детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию. Это должно повысить эффективность профилактики цифровых угроз и обеспечить системный характер принимаемых мер.
Самое читаемое
- ВОЗ: Летальность вируса НИПАХ – до 75%
- В Шымкенте женщина погибла от ножевых ранений, подозреваемый ранен при задержании
- Нарушения на 203 млрд тенге: аудиторы разнесли эффективность расходов в Алматы
- Главу "OrdaMed" Еркина Длимбетова объявили в розыск
- Как погашать ипотеку пенсионными: Отбасы банк объяснил новые правила