В рамках концепции "Дети Казахстана" в организациях образования планируется поэтапное внедрение технологий искусственного интеллекта для мониторинга безопасности, передает BAQ.KZ.

Система будет выявлять потенциальные риски и автоматически передавать сигнал ответственным службам для оперативного реагирования и принятия мер по защите ребёнка.

Помимо этого, концепция предусматривает повышение цифровой грамотности детей, родителей и педагогов, а также регулирование доступа несовершеннолетних к интернету, включая ограничение его использования в ночное время. Эти меры направлены на защиту детей от вредоносного контента, киберугроз и нарушений цифровой гигиены.

Дополнительно планируется обновление законодательства в сфере защиты детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию. Это должно повысить эффективность профилактики цифровых угроз и обеспечить системный характер принимаемых мер.