В школах Казахстана выявлено более 800 нарушений безопасности
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
В Казахстане зафиксированы сотни нарушений требований антитеррористической защищённости в образовательных учреждениях, передает BAQ.KZ.
По данным Министерства внутренних дел, в ходе проверок в этом году было проинспектировано 1 773 объекта образования, выявлено свыше 800 нарушений. К ответственности привлечены 141 руководитель, сумма штрафов составила 43 млн тенге.
В МВД сообщили, что все образовательные организации страны оснащены системами видеонаблюдения. Однако к центрам оперативного управления полиции подключены лишь 82% объектов — 72% частных и 87% государственных. Наихудшая ситуация наблюдается в Жамбылской области, где в полицию выведено только 16% камер, и ни одна государственная организация образования не подключена. В Туркестанской области интегрировано 50% объектов, а среди частных — лишь 17%.
Оснащённость тревожными кнопками по республике составляет 97%. В Алматинской, Жамбылской, Туркестанской областях и Алматы этот показатель необходимо довести до 100%. В остальных регионах полное оснащение уже обеспечено.
Руководителям объектов внесены предписания, акиматам поручено устранить все выявленные нарушения до 1 сентября.
Самое читаемое
- Как Кыз Жибек: во сколько обошёлся образ сестрёнки Димаша на кыз узату
- После концерта Дженнифер Лопес в Алматы волонтёры очистили Центральный стадион
- Названы школы, которые закроют в Костанайской области в этом году
- Казахстанские врачи заявили о новом тяжелом постковидном синдроме
- Километровые очереди и жаркое ожидание: как Алматы встретил Дженнифер Лопес