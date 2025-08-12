В Казахстане зафиксированы сотни нарушений требований антитеррористической защищённости в образовательных учреждениях, передает BAQ.KZ.

По данным Министерства внутренних дел, в ходе проверок в этом году было проинспектировано 1 773 объекта образования, выявлено свыше 800 нарушений. К ответственности привлечены 141 руководитель, сумма штрафов составила 43 млн тенге.

В МВД сообщили, что все образовательные организации страны оснащены системами видеонаблюдения. Однако к центрам оперативного управления полиции подключены лишь 82% объектов — 72% частных и 87% государственных. Наихудшая ситуация наблюдается в Жамбылской области, где в полицию выведено только 16% камер, и ни одна государственная организация образования не подключена. В Туркестанской области интегрировано 50% объектов, а среди частных — лишь 17%.

Оснащённость тревожными кнопками по республике составляет 97%. В Алматинской, Жамбылской, Туркестанской областях и Алматы этот показатель необходимо довести до 100%. В остальных регионах полное оснащение уже обеспечено.

Руководителям объектов внесены предписания, акиматам поручено устранить все выявленные нарушения до 1 сентября.