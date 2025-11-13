В 2025 году в Медеуском районе продолжается системная работа по созданию новых учебных мест и улучшению условий в действующих школах. За последние годы в школах района наблюдался дефицит 4 368 ученических мест. Как отметил в ходе пресс-конференции РСК аким района Еркебулан Оразалин, решение этого вопроса стало одним из приоритетных направлений работы акимата района, передаёт BAQ.KZ.

В текущем году завершено строительство школы №220 на 2 000 мест, пристройка к НИШ на 320 мест и частной школы "Joo School Medeu" на 599 мест. Одновременно завершаются работы по возведению пристроек к школам №99 (250) и №35 (300). Таким образом, в текущем году в районе будет создано 3 469 новых ученических мест.

Кроме того, до конца 2026 года планируется реализация еще пяти проектов: капитальный ремонт школ №30, №56 и №17, строительство школы-лицея №131 на 300 мест и образовательного комплекса "MG City" на 1 200 мест. Также разрабатывается проектно-сметная документация для школ №168 и №47, каждая из которых рассчитана на 300 мест.

Таким образом, Медеуский район поэтапно решает вопрос дефицита ученических мест и обеспечивает детям комфортные условия для обучения в современных школах.