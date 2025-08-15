В школах появятся QR-коды службы психологической поддержки "111"
Токаев: "Будущее нации начинается с безопасной школы".
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил о необходимости создания в школах атмосферы, исключающей проявления буллинга, агрессии и жестокости, передает BAQ.KZ.
"Ни в коем случае нельзя допускать проявления буллинга, жестокости и агрессии", — подчеркнул глава государства на Августовской конференции педагогов.
За последние два года, отметил он, в стране принят комплекс мер по защите прав детей: ужесточено наказание за насилие в отношении несовершеннолетних, укреплен институт уполномоченного по правам ребенка. Ведется системная профилактика детских суицидов, во всех школах размещены QR-коды службы психологической поддержки "111".
С нового учебного года в школах и колледжах Казахстана начнет действовать антибуллинговая программа "ДосболLIKE", направленная на предотвращение травли в детских и подростковых коллективах.
"Государство продолжит совершенствовать систему защиты прав и интересов подрастающего поколения. То, что мы заложим в наших детях сегодня, будет определять будущее нации на десятилетия вперед. Именно в школах закладывается фундамент Справедливого, Передового, Чистого, Безопасного и Сильного Казахстана", — отметил Токаев.
