Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил о необходимости создания в школах атмосферы, исключающей проявления буллинга, агрессии и жестокости, передает BAQ.KZ.

"Ни в коем случае нельзя допускать проявления буллинга, жестокости и агрессии", — подчеркнул глава государства на Августовской конференции педагогов.

За последние два года, отметил он, в стране принят комплекс мер по защите прав детей: ужесточено наказание за насилие в отношении несовершеннолетних, укреплен институт уполномоченного по правам ребенка. Ведется системная профилактика детских суицидов, во всех школах размещены QR-коды службы психологической поддержки "111".

С нового учебного года в школах и колледжах Казахстана начнет действовать антибуллинговая программа "ДосболLIKE", направленная на предотвращение травли в детских и подростковых коллективах.