В школах Жанаозена детям начнут давать шубат

С сентября ученикам 25 школ Жанаозена будут подавать шубат — традиционный казахский напиток из верблюжьего молока. Проект станет первым в Казахстане примером систематического включения национального напитка в школьное питание, сообщает пресс-служба акима Мангистауской области. Инициатива принадлежит акиму региона Нурдаулету Килыбаю.

В акимате отмечают, что проект направлен на обеспечение школьников натуральным и качественным продуктом. Шубат содержит белок, кальций, фосфор и витамины группы B.

Дети — наше будущее, поэтому их здоровье и полноценное питание должны быть одним из главных приоритетов, — отметил Нурдаулет Килыбай.

По его словам, проект также призван поддержать отечественных производителей, развитие сельского хозяйства и верблюдоводства. Включение шубата в школьное меню должно создать стабильный рынок сбыта для местных хозяйств. Сегодня, 26 августа, в Жанаозене открылся цех по розливу шубата. Производственная площадка площадью 300 квадратных метров рассчитана на выпуск до 400 тонн продукции в год.

На предприятии организованы приём и переработка верблюжьего молока, приготовление шубата, его розлив и хранение. В акимате рассчитывают, что запуск производства обеспечит дополнительный спрос на продукцию местных хозяйств, занимающихся верблюдоводством.