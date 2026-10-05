  • Главная
  • Новости
  • В школе Атырау эвакуировали людей из-за пиротехники в классе

В школе Атырау эвакуировали людей из-за пиротехники в классе

5 Октября 2026, 23:21
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
azh.kz 5 Октября 2026, 23:21
5 Октября 2026, 23:21
161
Фото: azh.kz

В Атырау пиротехника стала причиной эвакуации в средней школе №19. Шестиклассники принесли в класс дымовую шашку, чтобы устроить праздничный сюрприз своему преподавателю ко Дню учителя, однако в здании сработала пожарная сигнализация. Как рассказал директор школы Ернар Мусин, дети приняли дымовую шашку, которую, в частности, используют на гендер-пати, за разновидность конфетти.  

Классные руководители тоже об этом не знали. Узнали только тогда, когда включилась сигнализация. Дети сделали это по незнанию, просто хотели поздравить учителя, — рассказал директор.  

Из здания эвакуировали людей, на место прибыли сотрудники ДЧС. Никто не пострадал. После происшествия представители школы дали объяснения полиции и ДЧС. В городском отделе образования сообщили, что по итогам инцидента руководителю школы вынесли административное предупреждение.

Самое читаемое

Наверх