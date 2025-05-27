В школе под Астаной учителя подрались: у одного сломан нос, у другого — челюсть
Учителя истории и математики решили спор кулаками в Косшы.
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Конфликт между двумя преподавателями IT-школы-лицея в городе Косшы завершился не обсуждением, а кулаками — теперь этим занялась полиция. Инцидент произошёл ещё в апреле в школьном спортзале, однако заявление в полицию стороны подали только через два месяца. В результате драки у одного из педагогов – перелом челюсти, у другого – синяки и, по его словам, сломанный нос, передаёт BAQ.KZ.
По словам учителя математики Бекарыса Жаксибаева, он просто хотел поздороваться с коллегой:
"Вроде как случайно задел лицо коллеги. Он отмахнулся, потом позвал в спортзал. Я пришёл — и он ударил меня по лицу", — рассказал педагог журналистам Седьмого канала.
После инцидента Бекарыс перенёс операцию в одной из больниц Астаны. Однако его оппонент, учитель истории Ильяс Ибрагим, утверждает, что сам стал жертвой:
"Это меня били, пока учителя физкультуры нас не разняли. У меня сломан нос и всё лицо было в синяках", — говорит он.
Директор школы Нуркен Шахметов сообщил, что в день конфликта поводов вызывать скорую помощь или полицию, по его мнению, не было:
"Никто к нам за помощью не обращался. Сейчас планируем провести педагогический совет".
В департаменте полиции подтвердили, что расследование уже начато. Правоохранители выясняют, что именно стало причиной конфликта.
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