В школьной теплице Астаны ученики собрали урожай для столовой
Дети столицы осваивают азы агрономии.
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В рамках республиканской экоинициативы "Таза Қазақстан" в школе-гимназии №83 города Астаны успешно реализуется уникальный образовательный проект. На территории учебного заведения работает теплица, которая стала не просто местом для выращивания овощей, а настоящей учебно-практической площадкой, передает BAQ.KZ.
Под руководством педагогов ученики высаживали, поливали, удобряли и собирали овощи, параллельно осваивая азы сельского хозяйства и укрепляя навыки трудолюбия и экологической ответственности.
В школьной теплице выращивали огурцы, томаты, капусту, редис, морковь, свёклу, кольраби, брокколи, салат, дайкон, сельдерей и зелёный лук. Полученный урожай направлялся в школьную столовую, что позволило улучшить качество питания учащихся и повысить интерес к здоровому образу жизни.
В период летних каникул за посадками продолжают ухаживать сами школьники — в рамках программы "Жасыл ел". Такая преемственность придаёт проекту не только практическую значимость, но и устойчивость.
Администрация школы отмечает, что в будущем планируется расширить проект, задействовать больше классов и даже обмениваться опытом с другими школами. Главная цель — развивать у детей любовь к природе, трудовую культуру и экологическое сознание.
Проект стал наглядным примером того, как школьное образование может включать не только теоретические знания, но и осмысленную практику в реальных условиях, формируя у школьников ответственное отношение к окружающей среде.
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