В государственных общеобразовательных организациях города Астаны с 1 апреля обновилось школьное меню. Эта инициатива стала важным шагом, направленным на укрепление здоровья школьников и формирование культуры правильного питания, передает BAQ.KZ со ссылкой на официальный сайт акимата столицы.

Внедрение нового меню стало возможным благодаря вступлению в силу нового стандарта школьного питания, разработанного совместно Министерством просвещения и Министерством здравоохранения РК. Данный стандарт был подготовлен с учетом возрастных особенностей, физиологических потребностей детей и современных требований нутрициологии.

Также в разработке участвовали эксперты Казахской академии питания, которые внесли научно обоснованные рекомендации.

Главная особенность обновленного меню — его сбалансированность и повышение полезности состава. В рационе увеличена доля мяса, рыбы, птицы, молочных продуктов, а также свежих овощей и фруктов. Это позволит обеспечить детский организм необходимыми белками, витаминами и микроэлементами.

В то же время из меню исключили продукты, которые могут нанести вред здоровью.

В частности, больше не будут предлагаться блюда с высоким содержанием соли, сахара и насыщенных жиров, колбасные изделия, фастфуд (пицца, хот-доги), соки с добавленным сахаром, спреды и продукты с консервантами.

Новое меню включает горячие блюда из мяса, рыбы или птицы. Также предусмотрено широкое использование цельнозерновых культур, овощей, фруктов и молочной продукции.

Кроме того, в школах Астаны реализуется инициатива по внедрению национального компонента в школьное питание. Все это осуществляется в рамках проекта «Национальная школьная столовая» и позволяет знакомить учеников с традиционной кухней. Так, один раз в неделю школьникам будут подавать казахское национальное блюдо — бешбармак.