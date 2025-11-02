В Шри-Ланке сошёл с рельсов поезд с топливом
Движение на магистрали парализовано.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
В воскресенье утром в Шри-Ланке произошёл сход с рельсов поезда, перевозившего топливо, передает BAQ.KZ cо ссылкой на Синьхуа. Инцидент парализовал движение на главной железнодорожной магистрали страны, сообщает Управление железных дорог.
Авария произошла на участке между станциями Миригама и Уилватте в Западной провинции. По данным ведомства, состав следовал из топливного склада Колоннава в город Баттикалоа. На месте происшествия работают железнодорожные службы — специалисты расчищают пути, чтобы как можно скорее восстановить движение поездов.
Железнодорожные аварии в Шри-Ланке случаются нередко. По данным Управления железных дорог, только в 2023 году в стране было зафиксировано 1239 инцидентов с участием поездов, из которых 125 — сходы с рельсов.
Самое читаемое
- Автолизинг для казахстанцев: почему новая программа может стать дороже кредита
- В Астане тренера по боксу отправили под арест за хулиганство в Instagram
- Как изменятся пенсии и прожиточный минимум в Казахстане с января 2026 года
- Елена Рыбакина уверенно стартовала на Итоговом турнире WTA, обыграв Аманду Анисимову
- Спасатель из Астаны получил награду за спасение девушки на 14-м этаже