В воскресенье утром в Шри-Ланке произошёл сход с рельсов поезда, перевозившего топливо, передает BAQ.KZ cо ссылкой на Синьхуа. Инцидент парализовал движение на главной железнодорожной магистрали страны, сообщает Управление железных дорог.

Авария произошла на участке между станциями Миригама и Уилватте в Западной провинции. По данным ведомства, состав следовал из топливного склада Колоннава в город Баттикалоа. На месте происшествия работают железнодорожные службы — специалисты расчищают пути, чтобы как можно скорее восстановить движение поездов.

Железнодорожные аварии в Шри-Ланке случаются нередко. По данным Управления железных дорог, только в 2023 году в стране было зафиксировано 1239 инцидентов с участием поездов, из которых 125 — сходы с рельсов.