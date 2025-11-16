В американском штате Канзас четыре сотрудника правоохранительных органов получили огнестрельные ранения во время выезда на вызов, передаёт BAQ.KZ со ссылкой на Associated Press.

Инцидент произошёл утром в субботу в сельской местности к югу от города Топика. Полицейские прибыли на место после сообщения о случае домашнего насилия. Когда они подошли к дому, подозреваемый открыл огонь.

В ходе перестрелки четверо силовиков были ранены. Подозреваемый был ликвидирован ответным огнём. Обстоятельства происшествия выясняются.



