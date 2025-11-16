В штате Канзас в ходе перестрелки ранены четверо полицейских
Полицейские прибыли на место после сообщения о случае домашнего насилия.
Сегодня, 16:14
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 16:14Сегодня, 16:14
67Фото: Report
В американском штате Канзас четыре сотрудника правоохранительных органов получили огнестрельные ранения во время выезда на вызов, передаёт BAQ.KZ со ссылкой на Associated Press.
Инцидент произошёл утром в субботу в сельской местности к югу от города Топика. Полицейские прибыли на место после сообщения о случае домашнего насилия. Когда они подошли к дому, подозреваемый открыл огонь.
В ходе перестрелки четверо силовиков были ранены. Подозреваемый был ликвидирован ответным огнём. Обстоятельства происшествия выясняются.
Самое читаемое
- Алматы и Шымкент связала полностью четырехполосная трасса
- В Актобе запущен цех по производству строительных конструкций, ориентированный на экспорт
- В МИРЕ: крупное ЧП в Стокгольме, протест Азербайджана, рекордное месторождение золота в Китае
- Франция выразила заинтересованность в инвестиционных проектах Актюбинской области
- Азербайджан выразил России протест из-за повреждения посольства в Киеве