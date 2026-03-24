На нефтеперерабатывающем заводе компании Valero в Порт-Артуре, штат Техас, произошел сильный взрыв, передает BAQ.KZ со ссылкой на телеканал CNBC.

"В целях обеспечения безопасности всех жителей окрестностей в свете недавнего взрыва на нефтеперерабатывающем заводе Valero, отдается приказ немедленно укрыться в безопасном месте", - заявили в пожарной службе.

Согласно информации, на заводе, который ежедневно перерабатывает 435 тыс. баррелей нефти, работают 770 человек.

Окружной шериф Зена Стивенс заявила, что причиной взрыва предварительно стал промышленный обогреватель. Власти следят за качеством воздуха вокруг НПЗ.

После инцидента над предприятием поднялось большое облако густого дыма.

Сообщений о пострадавших не поступало.