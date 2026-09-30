В Шу завершили реконструкцию вокзала 1989 года постройки
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В Жамбылской области завершили реконструкцию железнодорожного вокзала станции Шу. Здание, построенное в 1989 году, полностью обновили в рамках программы модернизации вокзалов страны, реализуемой по поручению Главы государства.
После реконструкции площадь пятиэтажного здания составляет 8 141,03 квадратного метра.
Что изменили на вокзале
Строители обновили фасад, кровлю, внутренние помещения и инженерные системы. Работы затронули перрон и прилегающую территорию.
Фасад облицевали травертином, цоколь отделали гранитной плиткой казахстанского производства.
На вокзале установили новые окна и алюминиевые витражи теплой стоечно-ригельной системы с энергосберегающими стеклопакетами. Их тоже произвели в Казахстане.
Внутри использовали негорючие материалы, реечные потолки со звукоизоляцией и износостойкие напольные покрытия.
Через Шу проходят 48 пассажирских поездов
Вокзал относится к 1 классу. В среднем за сутки им пользуются около 1 591 пассажира.
Через станцию проходят 48 пассажирских поездов. Они связывают Шу с Алматы, Астаной, Семеем, Мангистау, Актобе, Шымкентом, Туркестаном, Таразом, Оралом, Атырау, Костанаем, Кокшетау, Курорт-Боровым, Кызылордой, Петропавловском и Сарыагашем.
Через станцию идут и международные маршруты в Россию, Кыргызстан и Узбекистан.
Проект профинансировала КТЖ
Реконструкцию провели за счет собственных средств национальной компании «Қазақстан темір жолы».
Проект реализовали при поддержке Правительства, Министерства транспорта, «Самрук-Қазына» и акимата Жамбылской области.
По данным КТЖ, реконструкция позволила повысить комфорт и безопасность пассажиров, улучшить условия для работников железной дороги и обновить инфраструктуру вокзала.
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