В Швеции обрушилась часть крыши торгового центра

В шведском городе Уддевалла произошло частичное обрушение крыши торгового центра.

Как сообщает SVT, сигнал о происшествии поступил утром 18 июля, еще до открытия торгового центра для посетителей. На место оперативно прибыли экстренные службы, которые оцепили территорию и начали обследование здания.

По словам представителя командного центра служб экстренной помощи Петера Густафссона, причины обрушения пока устанавливаются. Специалисты также проверяют состояние конструкции, чтобы определить, сохраняется ли угроза дальнейшего разрушения.

Персонал торгового центра был своевременно эвакуирован. Вызов бригады скорой помощи не потребовался, информации о пострадавших на данный момент не поступало.

