В Швеции обрушилась часть крыши торгового центра
По предварительной информации, пострадавших нет, однако специалисты не исключают риск повторного обрушения.
18 Июля 2026, 14:33
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
18 Июля 2026, 14:3318 Июля 2026, 14:33
47Фото: SVT
В шведском городе Уддевалла произошло частичное обрушение крыши торгового центра.
Как сообщает SVT, сигнал о происшествии поступил утром 18 июля, еще до открытия торгового центра для посетителей. На место оперативно прибыли экстренные службы, которые оцепили территорию и начали обследование здания.
По словам представителя командного центра служб экстренной помощи Петера Густафссона, причины обрушения пока устанавливаются. Специалисты также проверяют состояние конструкции, чтобы определить, сохраняется ли угроза дальнейшего разрушения.
Персонал торгового центра был своевременно эвакуирован. Вызов бригады скорой помощи не потребовался, информации о пострадавших на данный момент не поступало.
Самое читаемое
- Погода резко изменится: Казахстан накроют ливни и экстремальная жара
- В Актюбинской области достроят дорогу к Волчьему водопаду: названы сроки
- Под Алматы открыли гигантский хаб для маркетплейсов
- Казахстан впервые в июле отправил бензин в Россию — Reuters
- В Актюбинской области откроют новое молокоперерабатывающее производство