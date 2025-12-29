Мощный зимний шторм обрушился на страны Северной Европы, вызвав перебои в работе транспорта и массовые отключения электроэнергии. В Швеции стихия привела к гибели трех человек, передает BAQ.KZ со ссылкой на BBC.

Шведское метеорологическое агентство выпустило предупреждения о сильном ветре для большей части северной половины страны в связи с приближением шторма "Йоханнес". Непогода сопровождалась ураганными порывами ветра и падением деревьев.

По сообщениям местных СМИ и полиции, на юге Швеции 50-летний мужчина погиб на горнолыжном курорте Кунгсбергет после того, как на него упало дерево. На севере страны региональная коммунальная компания Hemab сообщила о гибели своего сотрудника, который стал жертвой несчастного случая во время выполнения рабочих обязанностей.

Еще один инцидент произошел в центральной части Швеции. Как сообщили в полиции, 60-летний мужчина был доставлен в больницу после того, как на него упало дерево во время работы в лесу в районе Хофорс. Позднее он скончался от полученных травм.

Шторм также привел к масштабным перебоям в энергоснабжении. Десятки тысяч домов в Швеции, Норвегии и Финляндии остались без электричества. По данным шведского информационного агентства TT, в одной только Швеции без света остались более 40 тысяч домов.

Из-за неблагоприятных погодных условий были отменены многочисленные железнодорожные рейсы, а также отдельные авиарейсы и паромные переправы. Серьезные затруднения зафиксированы как в автомобильном, так и в железнодорожном сообщении, что продолжает осложнять передвижение в ряде районов Скандинавии.