Власти Швейцарии разыскивают двух грабителей, которые в Римском археологическом музее Лозанны напали на охранника, разбили витрину и украли десятки древних золотых монет, передает BAQ.KZ cо ссылкой на Euronews. Полиция сообщила, что злоумышленники заранее купили билеты и дождались, пока остальные посетители покинут зал, после чего совершили нападение незадолго до закрытия.

Стоимость похищенного не раскрывается, но монеты имеют значительную "археологическую ценность". Охранник, 64-летний гражданин Швейцарии, не пострадал и дал показания следствию.

Прокуратура начала расследование, городские власти подали судебный иск о нанесённом ущербе, а региональное правительство — владелец коллекции — готовит уголовное заявление. Кража произошла на фоне растущих мировых цен на золото и вскоре после громкого ограбления драгоценностей в парижском Лувре.