В Швейцарии сошел с рельсов пассажирский поезд, в результате аварии могут быть пострадавшие, передает BAQ.KZ со ссылкой на БЕЛТА.

Об этом сообщает газета Daily Mail.



– Произошло крушение поезда, вероятно, есть раненые. В настоящее время на месте происшествия ведется спасательная операция, - сообщает полиция

В материале издания говорится, что в поезде, который сошел с рельсов недалеко от Гоппенштайна в кантоне Вале, находилось около 80 человек. Авария могла произойти из-за схода снежной лавины. После инцидента Швейцарские федеральные железные дороги объявили о приостановке движения поездов на данной линии.