В Швейцарии туристический автобус сорвался с насыпи: есть погибшие
Погибли пять человек, еще 40 получили травмы. Причины ДТП устанавливаются.
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В кантоне Граубюнден на востоке Швейцарии туристический автобус попал в ДТП, после чего съехал с дороги и сорвался с насыпи. Погибли пять человек, еще 40 получили травмы.
По предварительным данным, автобус столкнулся с дорожным ограждением в районе, где проводились дорожные работы, после чего выехал за пределы проезжей части.
Спасательные работы продолжались всю ночь. Для проведения операции на месте происшествия использовалась тяжелая техника. Медиков и специалистов доставляли к месту аварии на вертолетах.
Кто находился в автобусе
По данным швейцарской полиции, в момент аварии в автобусе находились 45 взрослых человек.
СМИ сообщают, что автобус принадлежал туристической компании из Нидерландов, а большинство пассажиров были гражданами этой страны. Ранее сообщалось о 48 проданных билетах на поездку.
Что стало причиной аварии
Точная причина ДТП пока не установлена. Швейцарская полиция проводит расследование и устанавливает обстоятельства произошедшего.
Президент Швейцарии и глава нидерландской туристической компании выразили соболезнования семьям погибших и пожелали скорейшего выздоровления пострадавшим.
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