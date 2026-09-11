В кантоне Граубюнден на востоке Швейцарии туристический автобус попал в ДТП, после чего съехал с дороги и сорвался с насыпи. Погибли пять человек, еще 40 получили травмы.

По предварительным данным, автобус столкнулся с дорожным ограждением в районе, где проводились дорожные работы, после чего выехал за пределы проезжей части.

Спасательные работы продолжались всю ночь. Для проведения операции на месте происшествия использовалась тяжелая техника. Медиков и специалистов доставляли к месту аварии на вертолетах.

Кто находился в автобусе

По данным швейцарской полиции, в момент аварии в автобусе находились 45 взрослых человек.

СМИ сообщают, что автобус принадлежал туристической компании из Нидерландов, а большинство пассажиров были гражданами этой страны. Ранее сообщалось о 48 проданных билетах на поездку.

Что стало причиной аварии

Точная причина ДТП пока не установлена. Швейцарская полиция проводит расследование и устанавливает обстоятельства произошедшего.

Президент Швейцарии и глава нидерландской туристической компании выразили соболезнования семьям погибших и пожелали скорейшего выздоровления пострадавшим.