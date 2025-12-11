Шымкент продолжает укреплять инвестиционный потенциал. Об этом сообщил аким города Габит Сыздыкбеков на брифинге в Службе центральных коммуникаций. По данным акимата, за последние три года в экономику мегаполиса вложено свыше 2 трлн тенге, при этом 75 процентов составили частные инвестиции, сообщает BAQ.KZ.

Среднегодовой рост показателя достиг 11 процентов. В ближайшие пять лет объем привлекаемых средств планируется увеличить до 6,6 трлн тенге.

"Инвестиции – это основная сила, определяющая экономическую независимость города. Мы создаем открытую и стабильную среду для бизнеса. В результате 75 процентов привлеченных средств пришлись на частных инвесторов, что свидетельствует о том, что Шымкент стал надежным регионом для рынка. Уже сегодня сформирован пул из 221 инвестиционного проекта общей стоимостью 4,6 трлн тенге. В рамках этих проектов будет создано более 29 тысяч новых рабочих мест", — отметил Сыздыкбеков.

Среди ключевых направлений - запуск крупных производственных и аграрных объектов. Компания Alsera KZ реализует строительство современного тепличного комплекса площадью 650 гектаров стоимостью 322 млрд тенге. Первая очередь на 98 млрд тенге уже завершена, с 42 гектаров теплиц получен первый урожай.

Польская компания Fabe Agro получила участок площадью 144 гектара для строительства высокотехнологичного тепличного комплекса стоимостью 68 млрд тенге. Работы начаты, ежегодный объем продукции планируется на уровне 36 тысяч тонн томатов и огурцов. В проекте будет занято более 800 человек.

В промышленном секторе ведётся работа с турецкой YDA Group по запуску производства промышленных технологических материалов на сумму 313 млрд тенге. Отечественная компания INTERTRANS приступает к реализации проекта по строительству завода по производству порошкообразного полипропилена из нефтепродуктов стоимостью 80 млрд тенге.

По данным акимата, мегаполис продолжит формирование инвестиционных кластеров, фокусируясь на высокотехнологичных производствах и аграрных проектах, обеспечивающих занятость и рост местной экономики.