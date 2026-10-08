В Шымкенте 13-летний школьник умер во время работы в банкетном зале

В Шымкенте 13-летний подросток скончался в здании одного из банкетных залов, где работал. О смерти стало известно после публикаций пользователей в 2GIS. Они утверждали, что несовершеннолетний работал в заведении, а администрация могла допускать нарушения трудового и санитарного законодательства. Эти заявления официально не подтверждены.

В Департаменте полиции Шымкента подтвердили факт гибели подростка. По данным ведомства, смерть наступила в результате остановки сердца. По факту произошедшего проводилось досудебное расследование. В ходе проверки также были выявлены нарушения трудового законодательства, за которые владелец банкетного зала привлечен к административной ответственности.

Другие подробности, в том числе характер нарушений и размер взыскания, полиция не сообщила.