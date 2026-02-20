В Шымкенте 35 семей получили ключи от арендных квартир

Квартиры предоставлены людям с инвалидностью, семьям с особыми детьми, неполным семьям, а также детям-сиротам и оставшимся без попечения родителей. 

Фото: OTYRAR

В Шымкенте 35 семей, состоящих в очереди на жильё, получили ключи от арендных квартир, передает BAQ.KZ со ссылкой на OTYRAR.

Церемония прошла в центре «Көрме» с участием акима города, который поздравил новосёлов.

"Работа по обеспечению граждан жильём ведётся на постоянной основе", - подчеркнул он.

Дома расположены в микрорайоне Асар-2 и полностью готовы к заселению.

