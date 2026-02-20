Сегодня 2026, 08:51

В Шымкенте 35 семей, состоящих в очереди на жильё, получили ключи от арендных квартир, передает BAQ.KZ со ссылкой на OTYRAR.

Церемония прошла в центре «Көрме» с участием акима города, который поздравил новосёлов.

"Работа по обеспечению граждан жильём ведётся на постоянной основе", - подчеркнул он.

Дома расположены в микрорайоне Асар-2 и полностью готовы к заселению.