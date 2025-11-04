В Шымкенте на пешеходном переходе в результате ДТП погиб шестилетний мальчик, передает BAQ.KZ со ссылкой на OTYRAR.

По данным полиции, инцидент произошёл утром 3 ноября около 07:50 на пересечении улиц Назарбекова и Шанина в микрорайоне Нурсат. Ребёнок переходил дорогу по "зебре", когда его сбил водитель автомобиля Chery Tiggo. От полученных травм первоклассник скончался на месте.

Как рассказала заместитель директора школы-лицея №80 Каламкас Бокебаева, мальчик учился в первом классе и ежедневно добирался до школы самостоятельно. Родители заранее дали письменное разрешение на это.

"Учителя шли в школу и увидели происшествие. Мы сразу прибежали, но спасти ребёнка не удалось, он умер на месте", - сообщила педагог.

По словам очевидцев, ребёнок пересекал дорогу по всем правилам, однако автомобиль не успел затормозить.

В департаменте полиции Шымкента подтвердили, что водитель задержан, а по факту ДТП возбуждено уголовное дело.

"Изъяты записи с камер видеонаблюдения, опрошены свидетели. Водитель помещен в изолятор временного содержания", - сообщили в пресс-службе полиции.

По официальным данным, это второй случай гибели школьника в ДТП в Шымкенте с начала года.