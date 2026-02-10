В Шымкенте бывший парень терроризировал девушку
В Шымкенте сотрудники полиции выявили и пресекли два факта сталкинга в отношении женщин. В обоих случаях подозреваемые ранее были знакомы с потерпевшими, передает BAQ.KZ.
В первом эпизоде в полицию обратилась местная жительница с жалобой на бывшего молодого человека. После расставания мужчина не принял отказ и продолжал навязчиво искать с ней контакт: писал сообщения, звонил с разных номеров, приходил к ней домой и на работу, фактически преследуя женщину и нарушая её покой. Потерпевшая полностью прекратила общение, заблокировала его в социальных сетях и избегала встреч, однако действия мужчины не прекратились.
Подозреваемый был задержан и заключён под стражу.
Во втором случае сталкинг завершился применением физической силы. После инцидента пострадавшая обратилась в полицию. По данному факту возбуждено уголовное дело по статьям о сталкинге и нанесении побоев. Подозреваемый также арестован.
Уголовные дела по обоим эпизодам были направлены в суд в течение суток.
В полиции подчеркнули, что подобные факты будут жёстко пресекаться в рамках действующего законодательства и напомнили о необходимости незамедлительно обращаться за помощью при угрозах и преследовании.
