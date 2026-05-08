В Шымкенте детям бесплатно корректируют зубочелюстные аномалии
В Шымкент в рамках системы ОСМС детям бесплатно оказали около 1700 ортодонтических услуг. Помощь предоставляется детям с врожденными патологиями челюстно-лицевой области и детям из малообеспеченных семей.
В Шымкент в прошлом году в рамках системы обязательного социального медицинского страхования детям было оказано около 1700 ортодонтических услуг, передает BAQ.KZ.
Бесплатная помощь предоставляется детям с врожденными патологиями челюстно-лицевой области, а также детям из малообеспеченных семей в возрасте от 6 до 12 лет, получающим адресную социальную помощь.
Помощь оказывают в городской стоматологической поликлинике
Ортодонтическое лечение по ОСМС проводится в городской стоматологической поликлинике Шымкента.
Специалисты подчеркивают, что детям с врожденными расщелинами губы и нёба важно как можно раньше обращаться к врачу, поскольку в детском возрасте коррекция проходит эффективнее.
По словам стоматолога-ортодонта Болат Ирисбеков, своевременное лечение помогает предотвратить развитие более сложных нарушений в будущем.
"В раннем возрасте коррекция зубочелюстной системы проходит легче и дает более стабильный результат", - отметил специалист.
Родители рассказали о результатах лечения
Жительница Шымкента Каракөз Зербаева рассказала, что ее пятилетняя дочь Асылым уже перенесла две операции и сейчас проходит лечение по коррекции зубочелюстных аномалий.
"Когда я узнала о диагнозе дочери, очень переживала. Сейчас зубы и челюсть постепенно выравниваются. Главное - своевременно выполнять рекомендации врача и не прерывать уход", - поделилась она.
В Шымкенте расширяют стоматологическую помощь по ОСМС
По данным филиала Фонд социального медицинского страхования по городу Шымкент, с начала текущего года детям уже оказано около 600 ортодонтических услуг.
Кроме того, в городе увеличивается объем стоматологической помощи в рамках ОСМС. Сейчас более 70 медицинских организаций оказывают стоматологические услуги по системе страхования.
Плановая бесплатная стоматологическая помощь предоставляется детям и беременным женщинам, а экстренная - ряду льготных категорий населения, включая пенсионеров, инвалидов, многодетных матерей и получателей адресной социальной помощи.
