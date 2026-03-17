В Шымкенте в службу «101» поступило сообщение о пожаре в многоквартирном доме в микрорайоне Шымсити. На место происшествия оперативно направили силы ДЧС, передает BAQ.KZ.

В квартире находилась девочка, которая, заметив огонь, выбежала на улицу и попросила помощи. Крики ребёнка услышали сотрудники пожарных частей — младшие сержанты гражданской защиты Рахымжан Еркінұлы и Орынбасар Жетпісбаев, находившиеся на избирательном участке в ближайшей школе.

Из-за сильного задымления войти в квартиру было невозможно, поэтому Рахымжан Еркінұлы с помощью коллеги спустился на этаж ниже и с помощью огнетушителя быстро потушил горящие вещи.

В это время Орынбасар Жетпісбаев проверил соседние квартиры и эвакуировал женщину и девочку.