  • Главная
  • Новости
  • В Шымкенте девочка предупредила спасателей о пожаре в жилом доме

Девочка выбежала на улицу из горящей квартиры с криками о помощи.

АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Фото: Pixabay.com
Фото: Pixabay.com

В Шымкенте в службу «101» поступило сообщение о пожаре в многоквартирном доме в микрорайоне Шымсити. На место происшествия оперативно направили силы ДЧС, передает BAQ.KZ.

В квартире находилась девочка, которая, заметив огонь, выбежала на улицу и попросила помощи. Крики ребёнка услышали сотрудники пожарных частей — младшие сержанты гражданской защиты Рахымжан Еркінұлы и Орынбасар Жетпісбаев, находившиеся на избирательном участке в ближайшей школе. 

Из-за сильного задымления войти в квартиру было невозможно, поэтому Рахымжан Еркінұлы с помощью коллеги спустился на этаж ниже и с помощью огнетушителя быстро потушил горящие вещи. 

В это время Орынбасар Жетпісбаев проверил соседние квартиры и эвакуировал женщину и девочку.

«Благодаря оперативным действиям пожарных возгорание удалось быстро ликвидировать», — сообщили в ДЧС.

Самое читаемое

Наверх