В Шымкенте двое рабочих погибли при замене водопроводных труб

В Шымкенте двое молодых рабочих погибли во время замены водопроводных труб. Ещё одному сотруднику потребовалась медицинская помощь.

По предварительным данным, трагедия произошла в глубоком колодце, куда спустились трое работников частной компании. Мужчины в возрасте от 20 до 22 лет могли отравиться скопившимися внутри газами.

Когда рабочие долго не возвращались на поверхность, их коллеги спустились в колодец и подняли пострадавших наверх. Двое мужчин скончались на месте, третьему оказали медицинскую помощь.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

В департаменте полиции Шымкента сообщили, что в настоящее время проводится досудебное расследование. Правоохранительные органы устанавливают все обстоятельства трагедии, а также лиц, ответственных за соблюдение требований безопасности при проведении работ.