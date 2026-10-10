В Шымкенте двое рабочих погибли при замене водопроводных труб
Правоохранительные органы устанавливают все обстоятельства трагедии.
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В Шымкенте двое молодых рабочих погибли во время замены водопроводных труб. Ещё одному сотруднику потребовалась медицинская помощь.
По предварительным данным, трагедия произошла в глубоком колодце, куда спустились трое работников частной компании. Мужчины в возрасте от 20 до 22 лет могли отравиться скопившимися внутри газами.
Когда рабочие долго не возвращались на поверхность, их коллеги спустились в колодец и подняли пострадавших наверх. Двое мужчин скончались на месте, третьему оказали медицинскую помощь.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.
В департаменте полиции Шымкента сообщили, что в настоящее время проводится досудебное расследование. Правоохранительные органы устанавливают все обстоятельства трагедии, а также лиц, ответственных за соблюдение требований безопасности при проведении работ.
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