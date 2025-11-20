В Карагандинской области и городе Шымкент продолжается реализация пилотного проекта по назначению мер государственной поддержки на основе скоринговой модели оценки благосостояния семей, передает BAQ.KZ со ссылкой на Минтруда.

По данным уполномоченных органов, на сегодняшний день полностью внедрены четыре госуслуги, а дополнительные меры поддержки уже получили 26,7 тысячи заявителей.

Скоринговая модель в тестовом режиме применяется при назначении жилищной помощи, субсидировании части арендной платы за жильё из частного жилищного фонда, а также при возмещении затрат на обучение на дому детей с инвалидностью. Эти услуги позволяют автоматически и объективно определять уровень нуждаемости семей.

В рамках проекта за жилищной помощью обратились 1 762 человека, и по каждому заявлению было принято положительное решение. На субсидирование части арендной платы поступило 1 739 заявлений, из которых система определила 665 семей как обладающих высоким уровнем благосостояния, что исключает их из списка получателей поддержки. По услуге возмещения затрат на обучение на дому принято 1 613 заявлений, и 40 из них подали семьи, относящиеся к шестой категории по уровню благосостояния.

Для социальных педагогов Шымкента и Карагандинской области создан функционал проверки уровня благосостояния семей при обращении за финансовой и материальной помощью обучающимся. Платформой уже пользуются 317 школ, сотрудники которых обработали более 22 тысяч запросов. По результатам скоринга 74 обращения оказались направлены семьями с высоким уровнем дохода и материального обеспечения.

Семьи, отнесённые к шестой категории, в рамках пилота считаются не нуждающимися в дополнительных мерах поддержки за счёт местных бюджетов. Их исключение из программ соцпомощи позволяет направлять ресурсы тем, кто действительно испытывает материальные трудности.

Ранее шесть государственных органов подписали совместный приказ о реализации пилотного проекта через Единую цифровую платформу. Скоринговая модель учитывает 23 социально-демографических и экономических критерия, формируя объективную картину благосостояния домохозяйства. Категории классификации охватывают весь спектр — от крайней нуждаемости до высокого уровня обеспечения.

Алгоритм анализа включает материальные и нематериальные показатели: доходы, имущество, наличие транспортных средств, кредитные обязательства, здоровье, инвалидность, уровень образования, иждивенческую нагрузку, а также возможные скрытые доходы. Например, семьи, имеющие два и более объекта недвижимости, несколько автомобилей, зарегистрированное юридическое лицо или высокий доход на одного члена семьи, автоматически относятся к шестой категории.

При этом внедрение скоринговой модели не затрагивает социальные выплаты из республиканского бюджета. Пособия по рождению, по уходу за ребёнком до 1,5 лет, выплаты многодетным семьям и награждённым матерям, пенсии, пособия по инвалидности, утрате кормильца и другие виды выплат продолжают предоставляться в прежнем порядке. В полном объёме сохраняются также адресная социальная помощь и пять видов социальных выплат из Государственного фонда социального страхования.

Пилотный проект призван повысить точность, адресность и справедливость распределения мер социальной поддержки, направляя помощь тем, кто действительно в ней нуждается.