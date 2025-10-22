В Шымкенте на фестивале "Дәмді фест" показали десерт, от которого захватило дух — съедобное саукеле, передает BAQ.KZ со ссылкой на Otyrar. Автор работы, студентка колледжа №6 Гулден Ералхан, решила превратить символ казахской невесты в кулинарное произведение искусства. На создание у девушки ушло шесть часов, и результат покорил всех — нежное тесто, украшения из зефира и символика, в которой сплелись традиция и вкус.

Член жюри, доцент Зейнеп Нурсеитова, призналась: именно это саукеле стало самым запоминающимся экспонатом конкурса.

Мы увидели, как традиции можно сохранить даже через десерт. Молодёжь вдохновляет, особенно тема “исчезающих рецептов” — столько вкусов из детства, — отметила она.

Фестиваль собрал шесть команд, каждая из которых поразила кулинарным воображением. Студентка Арина Телегина вместе с командой представила сразу два десерта, один из которых перевозила буквально на руках, чтобы не повредить хрупкую композицию. По словам организаторов, "Дәмді фест" стал площадкой, где старинные рецепты встречаются с современными технологиями, а молодые повара превращают традиции в настоящее искусство — вкусное, вдохновляющее и по-настоящему казахстанское.