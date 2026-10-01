В Шымкенте на 70% готов реабилитационный центр за 14 млрд теңге

В Шымкенте продолжают расширять сеть социальных объектов. Новый реабилитационный центр для людей с инвалидностью на 150 мест готов на 70%. Стоимость проекта составляет 14,052 млрд теңге, открыть объект планируют в декабре 2026 года.

За 2024–2026 годы в городе ввели и начали развивать несколько объектов для оказания специальных социальных услуг.

К «Центру оказания специальных социальных услуг №1» достроили новое здание на 50 мест. Сейчас там продолжают оснащение материально-технической базы.

В Шымкенте также открыли центры «Сенім» и «Балауса». Они рассчитаны на 50 и 150 мест соответственно.

Отдельно готовят оснащение детского центра «Қолдау». Фонд «Қазақстан халқына» планирует направить на это 574,9 млн теңге.

Еще один объект, «Центр активного долголетия», переехал из арендованного помещения в новое здание. По данным городского управления занятости и социальной защиты, это позволило сэкономить 109,6 млн теңге.

«Фонд «Қазақстан халқына» планирует оказать поддержку в размере 574,9 млн тенге на оснащение детского центра «Қолдау». «Центр активного долголетия», ранее арендовавший помещение, переехал в новое здание, в результате чего было сэкономлено 109,6 млн тенге», - отметила руководитель управления Жанат Утебаева.

В городе готовят еще один проект для «Центра адаптации». Сейчас разрабатывается проектно-сметная документация на строительство дополнительного здания на 100 мест.

Все эти данные озвучили на заседании Общественного совета Шымкента. Там обсуждали социальную ситуацию в городе, помощь населению и развитие специальных социальных услуг.

Отдельным блоком рассмотрели работу Управления качества и контроля городской среды и меры в сфере инфраструктуры.

Члены Общественного совета задали вопросы представителям обоих ведомств и внесли предложения. Руководители заявили, что озвученные проблемы учтут, а вопросы, требующие решения, будут отрабатывать поэтапно.