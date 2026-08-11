Перед отопительным сезоном на теплосетях Шымкента нашли 135 дефектов
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Гидравлические испытания на магистральных и внутриквартальных теплосетях Шымкента выявили 135 дефектов, передает BAQ.KZ.
Устранить успели 90, на оставшихся 45 участках ремонтно-восстановительные работы идут по утверждённому графику.
Параллельно к зиме готовят 31 автономную котельную и 17 насосных станций. Проверку проходят 2 241 многоэтажный дом и 464 бюджетных учреждения.
Сети обновляют. Сейчас ремонт ведётся на 18,5 км теплотрасс, из них демонтировано 9 км старых труб, а новых уложено 1,4 км. Работы обещают завершить в срок.
Отдельно в рамках национального проекта по модернизации энергетического и коммунального секторов планируют реконструировать шесть самых изношенных магистральных участков общей длиной 11,3 км. Этот этап растянут на 2026–2029 годы.
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