В Шымкенте конфликт между соседями закончился смертью 65-летнего мужчины

Вечером 9 сентября на улице Хамзы в Шымкенте произошел конфликт между двумя соседями, который закончился смертью 65-летнего мужчины.

По предварительным данным, конфликт произошел между 65-летним и 39-летним мужчинами. Что стало причиной ссоры, пока неизвестно.

Произошедшее зафиксировали камеры видеонаблюдения, установленные на улице. На записи видно, как 39-летний мужчина несколько раз ударил своего 65-летнего соседа. После ударов мужчина упал на землю, однако нападавший продолжил избивать его.

После этого подозреваемый забрал из дома погибшего некоторые вещи и вернулся к себе.

65-летний мужчина после полученных ударов не приходил в сознание. Родственники вызвали скорую помощь, однако прибывшие медики констатировали его смерть.

На место происшествия прибыли сотрудники полиции и руководство Департамента полиции Шымкента. Подозреваемый скрылся с места происшествия. В настоящее время проводятся мероприятия по его розыску, в рамках уголовного дела продолжается расследование.

На месте происшествия работает корреспондент телеканала.