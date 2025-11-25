В межрайонном суде по гражданским делам Шымкента рассмотрели заявление местной жительницы А., которая просила признать её банкротом через суд, передает BAQ.KZ. Как выяснилось, женщина задолжала кредиторам более 6 миллионов тенге, однако не имеет ни стабильного дохода, ни какого-либо имущества. Она одна воспитывает четверых несовершеннолетних детей, снимает жильё и живёт без поддержки бывшего супруга.

Долги накапливались годами — из-за необходимости содержать семью, оплачивать лечение и реабилитацию детей, а также брать кредиты для поддержания базовых условий жизни. Погасить обязательства она не могла: попытки трудоустроиться осложнялись уходом за детьми и постоянными отказами работодателей. Задолженность превышала порог в 1600 МРП, а выплаты не осуществлялись больше года.

Финансовый управляющий подтвердил полную неплатёжеспособность заявительницы, и суд удовлетворил её обращение. Теперь в отношении А. официально применяется процедура судебного банкротства. Вознаграждение финансового управляющего будет выплачено за счёт республиканского бюджета — женщина относится к социально уязвимым категориям населения. Решение уже вступило в законную силу.