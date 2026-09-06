В Шымкенте молодого человека наказали за нецензурную брань и поведение в парке
Нарушитель забрался на декоративную конструкцию и раскачивался на ней, несмотря на запрещающий знак.
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Молодого человека привлекли к административной ответственности после публикации в социальных сетях видео с его неподобающим поведением в городском парке.
На кадрах, снятых в City Park, молодой человек забрался на декоративный элемент и начал раскачиваться на нем, несмотря на установленный запрещающий знак. Кроме того, он громко выражался нецензурной бранью.
После распространения видео правоохранители установили личность нарушителя. Им оказался молодой человек 2007 года рождения.
По данным акимата Шымкента, полиция составила в отношении него административный протокол по части 1 статьи 434 Кодекса Республики Казахстан об административных правонарушениях.
В ведомстве призвали жителей соблюдать правила поведения в общественных местах и бережно относиться к городской инфраструктуре.
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