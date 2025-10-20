В Шымкенте раскрыта крупная мошенническая схема на сумму свыше 25 млн тенге, передает BAQ.KZ со ссылкой на Polisia.kz.

Жертвами аферы стала семейная пара: женщина обратилась в департамент полиции после того, как ей позвонили неизвестные и представились сотрудниками банка. Они сообщили, что на её имя якобы оформляется кредит, и убедили её действовать по их указаниям. В результате мужчины оформили несколько кредитов на имя женщины и её супруга в разных банках, а затем заставили семью продать дом и автомобиль по заниженной цене.

Как выяснили полицейские, часть похищенных средств была переведена на неизвестные банковские счета, а оставшуюся сумму злоумышленники забрали лично из дома через курьера. В ходе оперативно‑розыскных мероприятий задержаны двое подозреваемых, причастных к преступлению, в городах Алматы и Шымкент. Выяснилось, что похищенные деньги мошенники переводили через обменный пункт в Шымкенте в Грузию.

Уголовное дело по факту мошенничества направлено в суд. Полиция призывает граждан быть внимательными и не доверять звонкам от неизвестных лиц, представляющихся сотрудниками банков. Ни в коем случае нельзя сообщать коды, пароли и реквизиты банковских карт — при малейшем подозрении необходимо обращаться в полицию по номеру "102".