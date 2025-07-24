В Шымкенте начался судебный процесс по резонансному делу о покушении на заместителя акима города Руслана Берденова, передает BAQ.KZ. Обвиняемым по делу проходит Ернар Жиембай, бывший директор коммунального предприятия "Тұрғын үй Шымкент". По версии следствия, именно он в апреле этого года совершил вооружённое нападение на своего начальника — замакима Берденова.

Уголовное дело рассматривается в специализированном межрайонном суде по уголовным делам. На предварительном заседании меру пресечения — арест — в отношении Жиембая оставили в силе.

Напомним, инцидент произошёл 21 апреля. Следствие утверждает, что Жиембай поджидал Берденова у здания акимата и, когда чиновник вышел, трижды выстрелил в него из охотничьего карабина "Сайга". Тяжело раненного замакима удалось спасти — его водитель наехал на нападавшего, обезвредив его. Берденов был госпитализирован с ранениями жизненно важных органов, и врачи боролись за его жизнь несколько часов.

Мотивы преступления официально обозначаются как "личная неприязнь". Однако с первых дней после нападения в обществе циркулируют и другие версии — от бытовой ревности до возможных разногласий на фоне контроля за многомиллиардными потоками в сфере ЖКХ. При задержании подозреваемый якобы кричал, что жертва домогался его супруги, но эту версию оперативно опровергли представители акимата. Общественные деятели раскритиковали СМИ за распространение неподтверждённой информации.

Ернар Жиембай до недавнего времени руководил организацией, которая отвечала за капитальный ремонт многоквартирных домов и другие инфраструктурные проекты. По неофициальной информации, между Жиембаем и Берденовым возник конфликт после внутренней проверки в ТОО, и вскоре экс-директора уволили. Известно также, что Жиембай в прошлом пытался строить карьеру в правоохранительных органах, но, по всей видимости, не задалось.

Руслан Берденов — человек с политическим прошлым. Он был депутатом мажилиса и работал в комитете по бюджету и финансам. На должность замакима Шымкента он был назначен всего за два месяца до нападения.