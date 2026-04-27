Сотрудники Агентство по финансовому мониторингу раскрыли схему подпольного интернет-казино, в которую были вовлечены игроки из нескольких стран, передает BAQ.kz.

По данным следствия, житель Шымкента организовал и координировал работу нелегального онлайн-казино, функционировавшего через мобильное приложение. В рамках схемы использовалась популярная карточная игра Техасский холдем.

В приложении были созданы виртуальные клубы «Vendetta» и «AMG600L», объединённые в единую сеть под названием «Nomad». Эти площадки работали круглосуточно и привлекали пользователей не только из Казахстана, но и из соседних стран - Узбекистана и Кыргызстана.

Для расширения аудитории организаторы активно использовали мессенджеры и целевые рассылки, а также внедрили систему бонусов и поощрений для удержания игроков.

Как зарабатывали организаторы

Финансовая схема была выстроена следующим образом: пользователи переводили деньги на банковские счета, после чего получали игровые «фишки». В случае выигрыша средства обналичивались и возвращались игрокам на карты.

Основной доход организаторов формировался за счёт комиссии с каждой игры - от 3 до 5% (так называемый «рейк»). Дополнительно применялась практика предоставления виртуальных средств в долг, что способствовало удержанию клиентов и увеличению их вовлечённости.

Как маскировали финансовые потоки

Для сокрытия денежных потоков использовались счета так называемых «дропперов», в том числе иностранных граждан. За предоставление банковских реквизитов им выплачивалось вознаграждение от 100 до 200 тысяч тенге за один счёт.

Общий оборот по этим счетам превысил 557 миллионов тенге.

В ходе обыска по месту проживания организатора также обнаружено и изъято наркотическое вещество.

В отношении двух подозреваемых избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

Уголовное дело направлено в суд.

Какой ущерб понесли игроки

Участие обернулось для игроков серьёзными финансовыми потерями - в отдельных случаях суммы достигали 30 миллионов тенге.

Эксперты предупреждают: доступность и отсутствие верификации делают нелегальные онлайн-казино особенно опасными, в первую очередь для молодёжи. Это повышает риск игровой зависимости и может привести к сопутствующим проблемам, включая злоупотребление алкоголем и наркотиками.

В ведомстве призывают граждан воздерживаться от участия в незаконных азартных играх, напоминая о высоких финансовых и правовых рисках.