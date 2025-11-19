В Шымкенте сотрудники Департамента государственных доходов совместно с Управлением полиции Абайского района пресекли деятельность подпольного цеха по незаконному производству алкогольной продукции, передает BAQ.KZ со ссылкой на КГД.

Совместные мероприятия были проведены 10 ноября 2025 года в рамках усиленного контроля за оборотом подакцизных товаров.

Во время проверки правоохранители обнаружили незаконное производство, где алкогольная продукция разливалась с использованием поддельных учетно-контрольных марок. По предварительным данным, в цехе налаживалось массовое изготовление напитков, внешне соответствующих известным брендам, что позволяло производителям маскировать товар под легальный.

В результате осмотра были изъяты 2 623 бутылки объёмом 0,5 литра алкогольной продукции марки "Родная степь", пять еврокубов с жидкостью, имеющей признаки этилового спирта, общим объёмом 3 500 литров, а также два аппарата для розлива и 10 000 пустых бутылок, подготовленных для дальнейшего нелегального производства. Эти данные свидетельствуют о промышленном масштабе подпольного цеха.

На данный момент по факту выявленных нарушений проводятся следственные мероприятия. Материалы будут переданы в компетентные органы для принятия процессуальных решений в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Правоохранительные органы отмечают, что работа по выявлению и пресечению незаконного оборота алкогольной продукции будет продолжена.