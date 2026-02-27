В Шымкенте пресечена схема интернет-мошенничества, жертвами которой становились студенты местных вузов. Противоправную деятельность выявили сотрудники управления по противодействию киберпреступности департамента полиции города, передает BAQ.KZ.

По данным следствия, двое подозреваемых с октября 2025 года через социальную сеть TikTok находили страницы студентов, а с помощью специальных ботов устанавливали их мобильные номера и персональные данные. После этого злоумышленники заходили на портал учебного заведения и проверяли информацию об успеваемости.

Обнаружив студентов с низкими баллами по зачетам, подозреваемые выходили с ними на связь через мессенджеры, используя подложные номера. Представляясь сотрудниками университета, они сообщали ложные сведения о риске недопуска к сессии или появлении академической задолженности и предлагали «решить вопрос» за деньги.

За свои услуги мошенники требовали от 70 до 80 тысяч тенге. Получив перевод, они прекращали выходить на связь. В настоящее время установлена их причастность как минимум к шести эпизодам.

По факту проводится расследование.

Полиция напоминает, что мошенники все чаще выдают себя за представителей организаций и учреждений, создают ощущение срочности и требуют перевода денег. Граждан призывают не доверять подобным сообщениям, не передавать персональные данные и при сомнениях сразу обращаться в правоохранительные органы.