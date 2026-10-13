В Шымкенте налоговики четыре месяца держали счета инвестора заблокированными

По закону у налоговиков был один рабочий день, чтобы снять ограничения со счетов компании. В Шымкенте на это ушло четыре месяца. Прокуратура города вместе с Комитетом по защите прав инвесторов выявила нарушения, и теперь к административной ответственности привлекли четырех сотрудников органов госдоходов.

Отчитались, а счета не открыли

Департамент государственных доходов по Шымкенту приостановил расходные операции по счетам инвестора, ТОО «White Fellow-Deer». Пока такое ограничение действует, компания не может тратить деньги со своих счетов.

Затем компания сдала дополнительную налоговую отчетность по корпоративному подоходному налогу и выполнила все требования из уведомления. Причины для блокировки исчезли.

В этом случае Налоговый кодекс не оставляет места для промедления. По пункту 7 статьи 86 налоговый орган обязан отменить свое решение не позже чем через один рабочий день после того, как причины устранены.

Но департамент госдоходов отменил ограничения только через четыре месяца.

Штраф и еще трое наказанных

Виновного сотрудника привлекли к административной ответственности по статье 173 КоАП и оштрафовали на 216 250 теңге.

Это был не единственный случай. Еще трех сотрудников органов госдоходов наказали за то, что они вовремя не сняли ограничения с банковских счетов других инвесторов.

В прокуратуре говорят, что продолжат пресекать незаконное административное давление на бизнес и защищать права предпринимателей и инвесторов.

Инвесторы, которые столкнулись с административными барьерами, могут обратиться в прокуратуру Шымкента по телефону +7 (707) 615-00-10 или в Call-центр 115.