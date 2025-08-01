В Шымкенте нашли пропавшего подростка
К поискам были привлечены беспилотные летательные аппараты.
Сегодня, 20:14
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Сегодня, 20:14Сегодня, 20:14
150Фото: МЧС РК
В городе Шымкент поступило сообщение о том, что подросток 2012 года рождения ушёл из дома в неизвестном направлении и не вернулся, передаёт BAQ.kz.
По информации МЧС, поисковые мероприятия проводились в районе жилого массива Маятас, Енбекшинского района. К поискам были привлечены специально оснащённые группы, в том числе беспилотный летательный аппарат и кинологический расчёт.
Спасатели обследовали прилегающую территорию и обнаружили пропавшего ребёнка на расстоянии около 5 километров от места жительства.
"Медицинская помощь мальчику не потребовалась. Подросток благополучно был передан родителям", - сообщили спасатели.
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