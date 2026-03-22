В Шымкенте, в рамках празднования Наурыза, прошёл международный гастрономический фестиваль DamDastour, который стал одним из самых ярких и масштабных событий города, передает BAQ.kz.

Центральная площадь Аль-Фараби на несколько дней превратилась в настоящую кулинарную арену, объединив блюда со всего мира.

В фестивале приняли участие известные шеф-повара из Бельгии, Франции, Турции, Сербии, Грузии, Азербайджана, России, Кыргызстана и Узбекистана. Они демонстрировали авторские блюда и делились секретами на мастер-классах, превращая фестиваль в настоящую площадку международного гастрономического диалога.

Особое внимание привлёк конкурс среди ресторанов города. Победители были определены в нескольких номинациях:

Лучший плов — Grand Gondel Hills

— Qazaq Samsa Лучшее национальное блюдо — «Понтос»

— Qazaq Samsa Лучшее национальное блюдо — «Понтос»

Кафе «Камал Ата» получило специальную награду за активное участие.

Всего в фестивале участвовали около 50 ресторанов, представивших блюда национальной и мировой кухни. Главным угощением праздника стало традиционное наурыз коже.

Помимо гастрономии, гостей фестиваля ждала насыщенная культурная программа: конкурсы, выступления артистов, шоу батыров, цирковые представления, мотопробег, автошоу и ярмарка ремесленников.

Фестиваль DamDastour показал высокий туристический потенциал Шымкента, популяризировал национальную кухню и стал важным событием для развития событийного туризма в Казахстане.