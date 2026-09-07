В Шымкенте оштрафовали чиновников за препятствия при выдаче документов экспортерам

Руководителя и сотрудников территориальной инспекции в городе Шымкент привлекли к ответственности за препятствия при оформлении документов, без которых компании не могли экспортировать сельхозпродукцию, передает BAQ.KZ со ссылкой на прокуратуру города.

Нарушения выявила прокуратура Каратауского района во время анализа защиты прав инвесторов.

Компании обращались в Территориальную инспекцию Комитета государственной инспекции в агропромышленном комплексе за фитосанитарными сертификатами. Эти документы требуются для вывоза сельскохозяйственной продукции за пределы страны.

По данным прокуратуры, должностные лица инспекции необоснованно создавали препятствия при выдаче сертификатов. Какие конкретно действия предпринимали сотрудники, в сообщении не уточняется.

После проверки в отношении руководителя и других должностных лиц составили четыре административных протокола по части 4 статьи 173 КоАП.

По итогам рассмотрения дел им назначили штрафы на общую сумму 865 тыс. тенге. Все штрафы уже оплачены.

Прокуратура потребовала исключить подобные нарушения при работе с инвесторами и выдаче фитосанитарных документов.