Межрайонный суд по уголовным делам Шымкента вынес приговор по делу о многомиллионных хищениях в сфере сельского хозяйства, передает BAQ.KZ. На скамье подсудимых оказались бывший топ-менеджер АО "Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства" И. и директор ТОО "G..." С, сообщили в пресс-службе суда города.

Следствием и судом установлено, что в 2017–2018 годах подсудимые в составе группы с неустановленными лицами присвоили свыше 430 млн тенге, выделенных на строительство яблоневых садов. Кроме того, в 2019 году С., действуя по предварительному сговору, обманным путем похитил еще более 255 млн тенге из бюджета Шымкента, предназначенных для субсидирования садоводческих проектов. Общая сумма ущерба государству превысила 685 млн тенге.

Вина подсудимых была доказана показаниями потерпевших, свидетелей, результатами экспертиз и вещественными доказательствами.

Суд признал обоих виновными. С. приговорен к 8 годам лишения свободы с конфискацией имущества и пятилетним запретом занимать руководящие должности в коммерческих структурах. И. также получил 8 лет колонии и пожизненно лишен права работать на госслужбе.

Приговор пока не вступил в законную силу.