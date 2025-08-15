В Шымкенте осудили экс-руководителей университета за хищения на 129 миллионов тенге
Подсудимые, включая бывшее руководство вуза, признаны виновными в присвоении и нецелевом использовании средств.
В Шымкенте вынесен приговор шести фигурантам громкого дела о хищении и злоупотреблениях в Южно-Казахстанском университете им. М. Ауэзова, передает BAQ.KZ.
Как установил суд, в 2022–2024 годах подсудимые — среди которых бывший первый проректор и исполняющий обязанности ректора вуза — заключали договоры о госзакупках без проведения тендеров, перечисляли средства подконтрольным компаниям и ИП, а также использовали имущество вуза не по назначению. Общий ущерб составил более 129 млн тенге, из которых 13,1 млн тенге были похищены.
Часть средств, как выяснилось, пошла на покупку автомобилей, а ремонт на техническом этаже главного корпуса университета проводился без согласия архитектурных органов. Суд признал, что ущерб университету был существенным, однако он был возмещён.
При вынесении приговора учтены смягчающие обстоятельства — раскаяние, наличие малолетних детей и возмещение ущерба.
Назначенные наказания:
Н. — 5 лет лишения свободы с пожизненным запретом занимать должности в госорганах;
А., С., К., Т. — по 7 лет лишения свободы, сокращённых по амнистии до 5 лет 7 месяцев 6 дней, для А. и К. наказание условное;
Б. — 1 год ограничения свободы.
Приговор пока не вступил в законную силу.
