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Казахстанец получил 7,5 лет за переписку в WhatsApp

В Шымкенте осуждён мужчина за пропаганду терроризма через WhatsApp.

Сегодня, 10:59
АВТОР
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Freepik Сегодня, 10:59
Сегодня, 10:59
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Фото: Freepik

Межрайонный суд по уголовным делам г. Шымкент вынес приговор по резонансному делу: житель города, обозначенный в материалах как Н., признан виновным в распространении террористической пропаганды с использованием мессенджера WhatsApp, передает BAQ.KZ со ссылкой на суд города.

Согласно материалам дела, в сентябре 2024 года подсудимый, находясь на территории Шымкента, передавал аудио и текстовые сообщения, связанные с идеологией международной террористической организации. Передача осуществлялась через сеть телекоммуникаций - мессенджер WhatsApp.

Следствие собрало доказательства, подтверждающие вину Н., в том числе сами материалы переписки, экспертные заключения и показания свидетелей. В суде подсудимый свою вину не признал и настаивал на полном оправдании. Однако гособвинитель просил о назначении реального срока лишения свободы.

Суд, не установив смягчающих или отягчающих обстоятельств, признал Н. виновным по статье 256 часть 2 Уголовного кодекса Республики Казахстан — "распространение материалов, пропагандирующих терроризм, с использованием сетей телекоммуникаций". Подсудимому назначено наказание в виде 7 лет 6 месяцев лишения свободы.

Приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован в апелляционном порядке.

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